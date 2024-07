Corse clandestine tra minorenni su scooter truccati a Riccione

Minorenni coinvolti in gare clandestine nella zona artigianale di Riccione identificati dalla Polizia Stradale che ha sequestrato 14 scooter. E' successo venerdì 19 luglio, ma era da tempo che la Stradale li osservava registrando e filmando ogni passaggio a tutto gas. E' stato un blitz pianificato quello effettuato venerdì dagli agenti per arginare il fenomeno delle gare, organizzate da giovanissimi, la maggior parte minori Grazie al contributo informativo ed operativo dei Carabinieri di Riccione e della Polizia Locale, la Stradale è intervenuta già conoscendo nello specifico lo svolgimento delle competizioni. Con un lungo lavoro di appostamento e controllo, infatti i poliziotti avevano filmato e registrato tutte le competizioni. Prima di entrare in azione venerdì sera hanno chiuso con uno sbarramento di auto di servizio la zona dell'area di gara, così da dissuadere eventuali fughe, poi hanno fermato e controllato i veicoli e identificato i ragazzi: un centinaio tra partecipanti e spettatori.

Sono stati 14 i ciclomotori sottoposti a sequestro amministrativo, ai fini di confisca, ed a carico dei proprietari sono state elevate altrettante sanzioni. Sul posto è intervenuto anche personale tecnico che ha scoperto come i motorini erano stati truccati in ogni modo, con ad esempio pistoni maggiorati, rapporti di marcia modificati, centraline alterate e impianto di iniziazione e alimentazione maggiorati nonché la mancanza di tutti i sistemi di sicurezza quali specchietti retrovisori, frecce di segnalazione, pedane poggiapiedi e strumentazione di bordo.

Gli scooter sono stati sequestrati e ritirata la carta di circolazione. Per quanto riguarda i ragazzini, la Polizia Stradale ha chiamato i genitori ai quali sono stati riaffidati i minorenni.



