Penalisti Bologna: 'Sui suicidi in carcere la solidarietà non basta'

"La solidarietà non basta più, è necessario che ognuno faccia la sua parte e si assuma le sue responsabilità". E' quanto scrivono il Direttivo e l'Osservatorio 'diritti umani, carcere ed altri luoghi di priva zione della Libertà' della Camera Penale di Bologna 'Franco Bricola', per denunciare la situazione delle carceri italiane e il grave problema dei suicidi (58 dall'inizio dell'anno), dopo che domenica mattina un detenuto 47enne si è impiccato nel carcere bolognese della Dozza.

"Nelle ultime due settimane - ricordano i penalisti - si sono tolte la vita altre sei persone, l'ultima delle quali alla Dozza: un uomo di 47 anni in attesa di giudizio. Sì, un presunto innocente, si contano suicidi anche tra chi non è stato ancora giudicato, sono circa un terzo di coloro che hanno posto fine alle loro pene in carcere dall'inizio dell'anno".

Ecco perché "la solidarietà non basta più, è necessario che ognuno faccia la sua parte e si assuma le sue responsabilità. E' necessario che lo strumento carcerario sia usato con più parsimonia, è necessario scardinare l'ideologia carcerocentrica della pena, è necessario che i posti letto per i senza fissa dimora non siano un privilegio per pochi, è necessario intervenire subito per alleviare le pene suppletive che ledono la dignità dei detenuti, tra cui il sovraffollamento, il degrado dei luoghi, la carenza dell'offerta trattamentale", sottolinea la Camera Penale di Bologna.

"Noi ci siamo sempre stati - concludono gli avvocati penalisti bolognesi - ci siamo e ci saremo in futuro, sempre pronti a batterci affinché meno persone possibili valichino le porte del carcere, affinché più persone possibili vi escano vive, affinché i diritti dei detenuti siano rispettati, affinché la funzione rieducativa della pena non sia più educazione al suicidio".



