Bologna: ufficializzato l'acquisto dell'attaccante Dallinga

E' sbarcato a Bologna per le visite mediche e in serata raggiungerà i rossoblù nel ritiro di Valles, in Val Pusteria: Thijs Dallinga è un nuovo calciatore rossoblù. Sarà lui l'erede di Joshua Zirkzee al centro dell'attacco, ora è ufficiale: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Toulouse Fc il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Thijs Dallinga".

Arriva dal Tolosa, dopo aver totalizzato 19 gol e 5 assist nell'ultima stagione in Francia, tra campionato, coppa nazionale ed Europa League. Dallinga è costato 15 milioni più bonus e ha firmato un contratto di quattro anni con opzione per una ulteriore stagione, con ingaggio da 1,5 milioni netti più bonus.

Che il Bologna si attenda molto dal suo nuovo attaccante lo racconta la presentazione che ne fa il club rossoblù: "Ottavo calciatore olandese della nostra storia, Thijs è un centravanti di buona tecnica e di ottima confidenza col gol, reduce da 73 reti nelle ultime tre stagioni giocate. Di statura e fisicità imponente, ama dialogare coi compagni e si disimpegna bene anche fuori area, mostrando comunque un repertorio realizzativo invidiabile: segna in tutte le maniere, pure di testa e in acrobazia, sempre cercando spazio fra i difensori che lo marcano e leggendo bene le traiettorie dei cross".



