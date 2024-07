Sei feriti in un frontale nel Bolognese, quattro sono gravi

Sei persone sono rimaste ferite in un incidente tra due auto, avvenuto intorno alle 13 a Sasso Marconi, nel Bolognese, sul raccordo R43 che porta all'ingresso della A1. Si è trattato di uno scontro frontale tra una Ford Fiesta e una Mercedes. Sulla utilitaria c'era solo il conducente, un ragazzo bolognese di 21 anni, residente a Monzuno, rimasto gravemente ferito e portato con l'elicottero del 118 all'ospedale Bufalini di Cesena.

A bordo della Mercedes bianca viaggiavano cinque persone: il conducente, un 41enne nato nella Repubblica Dominicana e residente a Casalecchio di Reno, ha riportato ferite gravissime ed è stato ricoverato al Maggiore di Bologna.

Dei quattro passeggeri, due sono molto gravi sempre al Maggiore e altri due sono stati portati al Sant'Orsola con ferite di media gravità. Cause e dinamica precisa dell'incidente sono al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi.



