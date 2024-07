Nubifragio a Bologna, albero spezzato finisce in tangenziale

Un violento temporale che nel primo pomeriggio si è abbattuto su diverse zone di Bologna ha causato disagi alla circolazione stradale e fatto dirottare tre voli in arrivo all'aeroporto Marconi. Pioggia battente e vento forte hanno spezzato diversi alberi, finiti sulla sede stradale.

E' successo anche sulla tangenziale di Bologna, nei pressi dell'uscita 4 in direzione Casalecchio, dove un grosso albero si è piegato facendo finire diversi rami sulla carreggiata.

Gli automobilisti in transito sono stati costretti a passare sopra i detriti a bassa velocità e si sono create code. L'albero è stato poi rimosso dai vigili del fuoco con personale di Autostrade.

Problemi per alberi caduti sono stati segnalati anche in diverse zone della provincia, mentre in città molte strade e sottopassi si sono allagati.

Sempre a causa del nubifragio, all'aeroporto Marconi sono stati dirottati tre voli in arrivo: due Ryanair provenienti da Ibiza e da Barcellona sono dovuti atterrare a Bergamo, un volo Aegean proveniente da Atene è andato a Venezia.



