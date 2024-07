Granchio blu, dall'E-R un milione di euro per lo smaltimento

Non tutti gli esemplari di granchio blu raccolti nei mesi scorsi possono essere destinati alla commercializzazione. Una parte, infatti, non è adatta e va smaltita. Per sostenere quest'attività, la Regione Emilia-Romagna ha approvato un nuovo bando, da un milione di euro, rivolto alle imprese titolari di concessioni demaniali per impianti di molluschicoltura: avranno così la possibilità di presentare domande di contributo per le spese sostenute per il trasporto e lo smaltimento del granchio blu non commercializzato.

"Un altro milione di euro a disposizione delle imprese della pesca e dell'acquacoltura per lo smaltimento del granchio blu - sottolinea Alessio Mammi, assessore regionale all'Agricoltura e Pesca - Si tratta di un provvedimento messo a bilancio per garantire ulteriori risorse alle imprese e sostenere la loro redditività, che ha subito un duro colpo soprattutto per quanto riguarda la produzione di vongole nella sacca di Goro e nei canali adduttori di Comacchio. Con questo provvedimento- prosegue l'assessore - riconosceremo contributi per lo smaltimento, che si sommano al milione di euro stanziato nel corso del 2023 come indennizzo per le mancate produzioni".

"Stiamo cercando di fare tutto il possibile - conclude Mammi - per sostenere le imprese colpite da questo fenomeno: non le lasceremo sole, in attesa dell'attivazione di una strategia di respiro nazionale che chiediamo dall'inizio di quest'emergenza".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA