Schiacciato dal rimorchio di un Tir, morto meccanico sulla A1

E' stato schiacciato dal rimorchio di un Tir rimasto in panne mentre percorreva il tratto piacentino della A1, in direzione Bologna, all'altezza di Pontenure. A perdere la vita ieri verso le 18 - così riportano i media locali - un meccanico 45enne di Piacenza. Intervenuto in veste di tecnico dell'autosoccorso Aci, l'uomo - durante le fasi della riparazione del mezzo pesante fermo in una piazzola di sosta - è stato travolto dal rimorchio sotto cui si era infilato per cercare di sistemare il guasto.

A far luce sulla cause dell'incidente mortale saranno la Polizia Stradale di Guardamiglio e i tecnici della medicina del lavoro dell'Ausl. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco per liberare dalle lamiere il 45enne su cui gli operatori hanno tentato a lungo, senza esito, le manovre di rianimazione.



