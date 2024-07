Regionali: Schlein, de Pascale fortissimo, coalizione articolata

In Emilia-Romagna "abbiamo una candidatura fortissima, di un bravo amministratore, Michele de Pascale, che ha dimostrato di avere la capacità di guidare una comunità nelle fase più difficile di questi anni, pandemia e alluvione, sapendo coniugare la pragmaticità di dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini con una grande visione del futuro". Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, arrivando alla festa dell'Unità di Santa Sofia (Forlì) insieme al sindaco di Ravenna e candidato alle Regionali al parco fluviale.

Per Schlein "in questa terra serve dar continuità al buon governo di questi anni ma al contempo innovare, non sedersi mai sui risultati ma provare sempre a migliorarsi ogni giorno.

Michele ha lo spirito giusto, attorno ci sarà una coalizione molto articolata che condivide un progetto di futuro che dobbiamo scrivere insieme". Le priorità "ci sono già chiare, a partire dalla sanità pubblica e dalla sua difesa dai tagli di questa destra, poi la questione del sociale, le persone non autosufficienti, un grande investimento sull'educazione a partire dai nidi". "Penso a come portiamo mano nella mano l'industria e l'agricoltura di questa regione davanti ai cambiamenti della conversione ecologica. Servono investimenti, risorse, servono le politiche giuste. Sono queste le cose che abbiamo messo avanti, oltre ai diritti delle persone, tutte. La chiave è sapere innovare dando continuità alla buona amministrazione".



