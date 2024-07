Maltratta la compagna incinta nel Reggiano, denunciato

Offese, minacce e maltrattamenti fisici, a causa della gelosia che provava nei confronti della compagna. Per questo un 35enne residente a Quattro Castella, nel Reggiano, è stato denunciato e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e dell'allontanamento dall'abitazione familiare.

Condotte violente che, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, andavano avanti dal gennaio 2022 anche quando la donna era in stato di gravidanza. Diversi gli episodi raccontati dalla vittima, l'ultimo dei quali l'ha vista essere strattonata per i capelli e spinta fino cadere sul pavimento dov'è stata colpita poi con calci e pugni.

La donna è riuscita a fuggire e ad allertare il 112 per poi andare al pronto soccorso per farsi medicare. Una volta sporta la denuncia, è scattato il 'codice rosso' che ha portato la procura di Reggio Emilia a chiedere e ottenere dal gip il provvedimento.



