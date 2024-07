Azienda biomedicale distrutta da incendio nel Modenese

Un'azienda del biomedicale di Mirandola, in provincia di Modena, è andata completamente distrutta da un devastante incendio che si è sviluppato tra le 14 e le 15 in via di Mezzo 3. All'interno non erano presenti dipendenti, dato che l'attività al sabato e alla domenica è sospesa. Testimoni riferiscono di aver udito esplosioni, sarebbe crollato anche il tetto. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei Vigili del Fuoco, non risultano feriti. Nella zona intorno all'incendio si sono anche registrati dei black out.



