Autonomia:Lepore; firmare referendum,scongiurare questo scenario

Con l'autonomia differenziata "aumenteranno i divari tra territori e con essi le disuguaglianze, che colpiranno ancora di più la parte più fragile della comunità e chi legittimamente aspira ad un futuro migliore, come tanti giovani. Dobbiamo scongiurare questo scenario, per questo ogni contributo sarà prezioso: invito i bolognesi a firmare". Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, interviene sul tema dell'autonomia differenziata chiamando i cittadini felsinei a sposare il referendum abrogativo lanciato dalla Cgil.

"Vorrei ringraziare la Cgi di Bologna - osserva in una nota - e quanti sono stati impegnati in questo sabato di luglio per promuovere la raccolta firme per il referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata". Si tratta, prosegue il sindaco emiliano di "una battaglia che ci vedrà impegnati tutti, insieme con le tante realtà che animano il Comitato referendario, per informare i cittadini e condividere con loro i potenziali danni che l'autonomia differenziata comporterà per il nostro Paese".



