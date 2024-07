Per il riciclo del pet progetto pilota di Coop Alleanza 3.0

Si chiama Da bottiglia a bottiglia il progetto per favorire il recupero e il riutilizzo delle bottiglie di plastica, o meglio di Pet, che Coop Alleanza 3.0 ha pensato insieme a Coripet e inaugurato oggi con l'installazione di un primo ecocompattatore davanti a un supermercato, quello di Zona Predosa, in provincia di Bologna.

Clienti e soci utilizzando l'app di Coripet, potranno inserire nel compattatore le bottiglie (non schiacciate, con tappi, etichetta 3 codice a barre leggibile) perché vengano riciclate e ricevere in cambio punti Coripet. Ogni cento bottiglie, si potrà chiedere l'accredito di cento punti Coop. "Mettendo a disposizione servizi come questo - ha spiegato la vicepresidente della cooperativa Edy Gambetti - intendiamo stimolare e sostenere la responsabilità ambientale dei nostri soci, favorendo stili di consumo improntati all'economia circolare". Orgoglioso che sia stato scelto come punto vendita pilota quello di Zona Predosa il sindaco Davide Dall'Omo. Questa prima installazione, secondo Monica Pasquarelli, responsabile installazione ecocompattatori del consorzio volontario senza fini di lucro Coripet, "contribuirà a dare un prezioso contributo al sistema Italia in vista degli imminenti obiettivi, ossia entro il 2025 i territori dovranno raccogliere almeno il 77% di bottiglie in Pet post consumo e il 90% nel 2030. Contestualmente chi utilizza questi contenitori per vendere i propri prodotti avrà l'obbligo di produrli con almeno il 25% di PET riciclato entro il 2025 e il 30% nel 2030".





