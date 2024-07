Formaggio 'imita' il Parmigiano Dop, sequestro da 19 tonnellate

Durante un controllo in un caseificio in provincia di Modena, i carabinieri del Nas e gli agenti vigilatori del Consorzio del Parmigiano Reggiano Dop hanno sequestrato 19.643 kg di formaggio bianco a pasta dura in stagionatura, corrispondenti a 545 forme e 23 tagli dello stesso prodotto, per un valore commerciale complessivo di circa 350.000 euro: avevano sullo scalzo laterale una marchiatura evocativa della Dop Parmigiano Reggiano.

Sono state inoltre sottoposte a sequestro amministrativo otto fasce marchianti e due bobine per imballaggio. Al legale responsabile dell'attività è stata contestata una violazione amministrativa che comporta una sanzione di 4.000 euro.



