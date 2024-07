Avviato restauro ala arabo-moresca della Rocchetta Mattei

È stato presentato il progetto di recupero e messa in sicurezza della parte non ancora restaurata della Rocchetta Mattei, sull'Appennino bolognese. Si tratta della porzione più autentica dell'intero complesso, quella arabo-moresca che fu costruita per prima, restituendo così alla Rocchetta la sua identità più profonda e permettendo ai visitatori di apprezzare nella sua interezza il carattere multiforme dell'edificio.

L'intervento previsto rientra tra quelli finanziati con il progetto pilota "Da Campolo l'arte fa Scola", presentato dal Comune di Grizzana Morandi e selezionato dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito del bando Pnrr "Attrattività dei Borghi", progetto che interesserà il Borgo di Campolo a sistema con il borgo La Scola e la Rocchetta Mattei.

"È una notizia due volte bella", commenta l'assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori. "Prima di tutto perché dimostra la capacità del nostro sistema territoriale - Fondazione Carisbo, Comune di Grizzana Morandi, Regione Emilia-Romagna - di fare presto e bene, di sfruttare celermente l'opportunità offerta dal Pnrr, che ha individuato in Campolo e Grizzana la possibilità di una esperienza esemplare di rinascita di un borgo storico. E, insieme, perché oggi si apre il secondo cantiere della Rocchetta Mattei. Il primo ci regalò l'apertura al pubblico di un monumento unico. Fu una scelta coraggiosa della Fondazione, e oggi la Rocchetta è destinazione di un flusso di visitatori molto significativo, che già anima tanti esercizi della zona, peraltro ricca di beni come la chiesa di Alvar Aalto a Riola e la casa di Giorgio Morandi a Grizzana. La rinascita dell'Appennino è uno degli obiettivi della Regione Emilia-Romagna e sono convinto che la cultura la sta già trainando".



