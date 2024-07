Sim Carabinieri, 'a Parma il Taser ha salvato una vita'

Due carabinieri nei giorni scorsi sono intervenuti in una via del centro di Parma per soccorrere un uomo che, in stato di escandescenza, si stava ferendo con i cocci di una vetrina infranta poco prima. "Grazie all'utilizzo del Taser, i colleghi del radiomobile di Parma sono riusciti a immobilizzare l'individuo, prevenendo gesti estremi e salvandogli la vita", sottolinea il Sim carabinieri, evidenziando "la professionalità dimostrata" dai militari dell'Arma "durante un intervento critico che ha portato al salvataggio di una vita umana".

Il video dell'intervento è circolato sui social e su alcune testate online. "Questo intervento tempestivo - prosegue il Sim - ha evidenziato l'importanza di questo strumento non letale come mezzo di salvaguardia della vita umana in situazioni di emergenza. Negli ultimi anni, l'abitudine di filmare le azioni delle Forze dell'Ordine da parte di cittadini alla ricerca di scoop è diventata sempre più comune. Questo fenomeno, sebbene utile per la trasparenza, può a volte portare a interpretazioni distorte della realtà, con conseguenze sulla percezione pubblica dell'operato delle Forze dell'ordine. Tuttavia, il video dell'intervento di Parma è una chiara dimostrazione della competenza e della dedizione con cui i nostri Carabinieri svolgono il loro lavoro quotidianamente". "L'intervento dei carabinieri della radiomobile di Parma è stato un esempio lampante di come l'addestramento e l'utilizzo appropriato degli strumenti in dotazione possano fare la differenza in situazioni critiche", ha detto il segretario generale di Sim Carabinieri Antonio Serpi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA