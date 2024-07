Sconosciuto al fisco esportava veicoli, nei guai imprenditore

Era sconosciuto al fisco non avendo presentato alcuna dichiarazione e tenuto una contabilità regolare malgrado fosse alla guida di una azienda, con sede a Piacenza, attiva nel campo delle esportazioni di veicoli e attrezzature per uso agricolo e stradale. Protagonista della vicenda, scoperta dai funzionari del Reparto Antifrode dell'ufficio delle Dogane di Piacenza, un imprenditore, già noto alle forze dell'ordine e sospettato di violazioni doganali, tributarie e amministrative.

L'uomo è stato individuato - nell'ambito delle attività di contrasto all'evasione fiscale e alle esportazioni irregolari - grazie alla collaborazione con l'autorità doganale della Macedonia del Nord e l'incrocio di dati delle banche dati in uso.

Dai controlli condotti nei confronti dell'imprenditore è emerso come il soggetto non avesse mai presentato dichiarazioni fiscali né tenuto una contabilità regolare, risultando sconosciuto al fisco: nei due anni di anni d'imposta 2022 e 2023, è stata contestata una base imponibile di oltre 120.000 euro e Iva non versata per più di 32.000 euro, oltre alle imposte sui redditi e le relative sanzioni superiori a 50.000 euro.

L'uomo non disponeva di una sede operativa o legale, non era titolare di una casella di posta certificata obbligatoria e non aveva effettuato la dovuta segnalazione certificata di inizio attività al Comune di Piacenza. Per questo gli è stata elevata anche una sanzione amministrativa pari a 5.164 euro.

Infine è stato accertato, in ambito doganale, che l'esportatore non possedeva documenti giustificativi sull'origine preferenziale delle merci dichiarata in fattura, necessari per far beneficiare il cliente macedone dell'esenzione dai dazi.



