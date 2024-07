Malore in piscina, morta 13enne dopo otto giorni di agonia

Non ce l'ha fatta Elisa Amadasi, la 13enne che mercoledì della settimana scorsa aveva accusato un malore in piscina al centro sportivo di Guastalla, nella Bassa reggiana, dove si trovava coi compagni del 'Grest', il campo estivo parrocchiale di Poviglio, comune della quale era originaria. La ragazzina si era tuffata nell'acqua, ma poco dopo non è riemersa.

Il bagnino si era subito lanciato a soccorrerla, praticandole il massaggio cardiaco e poi utilizzando il defibrillatore.

Infine era stata affidata all'elisoccorso che l'aveva portata d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Parma dov'è giunta in condizioni disperate. Oggi, dopo otto giorni di agonia, è morta nel reparto di Rianimazione. "A nome di tutta la comunità, il sindaco Filippo Ferrari e l'Amministrazione comunale esprimono la propria vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari", si legge in un breve post di condoglianze su facebook del Comune di Poviglio.



