Trentottenne si sente male in piscina nel Bolognese e muore

Era in piscina con la moglie, il figlio e un fratello quando all'improvviso si è sentito male. È successo intorno alle 12.30 al club Junior di Rastignano, alle porte di Bologna. Ad accusare il malore improvviso è stato un 38enne di origine nigeriana, che è stato subito soccorso ma è arrivato morto all'ospedale Sant'Orsola.

Mentre stava nuotando, l'uomo avrebbe avuto una sorta di mancamento. E' stato subito soccorso dai bagnini della piscina e da due dottoresse presenti nella struttura che gli hanno praticato il massaggio cardiaco e hanno chiamato il 118.

Sul posto sono arrivate un'autoambulanza e un'automedica e il 38enne è stato portato d'urgenza all'ospedale Sant'Orsola ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.



