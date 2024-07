Manifesti filorussi a Modena, è polemica

"Donetsk chiama... Modena risponde", sopra due mani una con i colori della bandiera italiana e l'altra con quelli della bandiera russa che si stringono. Poi il motto "Il popolo italiano non è mio nemico!".

Questi i manifesti che sono comparsi nel Modenese e che fanno discutere, come riporta la stampa locale.

Il primo cittadino di Modena, Massimo Mezzetti, parla di "propaganda filorussa. I manifesti rappresentano un tentativo di truffare l'opinione pubblica perché veicolano un messaggio pacifista ma che, al contrario, giustifica l'occupazione". La comunità ucraina di Modena per voce della rappresentante Olena Kim aggiunge: "Quando li ho visti mi è mancato il fiato. Un pugno allo stomaco". Promotrici dell'iniziativa le associazioni Carpi Consapevole, Kairos, Omnia e Reggio Emilia Nuova: "Continuare a fomentare questo odio - le parole delle associazioni - può portare esclusivamente a nuova violenza e continuare a fornire armi non consentirà certamente all'Ucraina di vincere la guerra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA