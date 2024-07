Ferrari, al via il progetto di alta formazione tecnica

Nascerà a Maranello un nuovo polo di alta formazione tecnica, oggetto di un protocollo di intesa siglato da Ferrari, Fondazione Agnelli, Comune di Maranello, Provincia di Modena e Regione Emilia-Romagna. Il progetto rappresenta un importante passo avanti - spiega una nota - nello storico impegno di Ferrari per l'istruzione e la formazione di eccellenza. Il nuovo centro avrà l'obiettivo di preparare una nuova generazione di professionisti altamente specializzati nel settore automobilistico, contribuendo all'innovazione di tutto il comparto a livello nazionale e internazionale.

Nel corso dei prossimi mesi, grazie alla collaborazione tra soggetti privati, enti pubblici e amministrazioni locali, il progetto verrà sviluppato in tutti i suoi aspetti, dall'iter urbanistico-edilizio per la costruzione delle nuove strutture alla definizione dei percorsi formativi che favoriranno lo sviluppo di competenze tecniche di alto livello.



