Accoltellato in stazione a Reggio Emilia, autore identificato

È stato identificato l'autore dell'accoltellamento di ieri pomeriggio, quando è stato ferito gravemente un 26enne ghanese in zona stazione a Reggio Emilia. A darne notizia è una nota congiunta di carabinieri e Questura. Si tratta di un 23enne nordafricano senza fissa dimora che dovrà rispondere ora dell'accusa di tentato omicidio dopo essere stato identificato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia e dalla squadra Volanti della polizia di Stato reggiana. La violenza è esplosa poco prima delle 19 sotto i portici di viale IV Novembre, di fronte alla stazione ferroviaria storica.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, fra i due è scaturita una lite - forse per un telefonino rubato o per un monopattino conteso, ma il movente è ancora al vaglio - poi sfociata in accoltellamento con il 23enne che ha sferrato un paio di fendenti all'addome del 26enne per poi fuggire. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri che hanno trovato a terra due coltelli da cucina. Ecco perchè in un primo momento si sospettava fossero due gli aggressori, ma gli investigatori hanno accertato che una delle lame apparteneva alla vittima.

Tutto è stato poi ricostruito grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. La vittima, trovata a terra sanguinante e soccorsa dai passanti che hanno poi chiamato l'ambulanza, è stata portata all'ospedale Santa Maria Nuova dove è stato sottoposta ad un intervento chrirurgico. Il giovane è fuori pericolo e se la caverà con una prognosi di una settimana.





