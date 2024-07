'Violentò una collega al cimitero', condannato a sei anni

Il tribunale di Bologna ha condannato a sei anni di reclusione un 64enne, imputato di violenza sessuale ai danni di una ex collega di lavoro: la donna, secondo l'accusa, è stata aggredita e violentata più volte, anche al cimitero.

Lei, una dipendente di una coop di pulizie al servizio di un Comune della bassa bolognese, in un'occasione lo ha registrato con il cellulare e anche grazie a questo l'uomo è finito a processo. Al termine del dibattimento la Procura aveva chiesto sette anni.

Oltre alla condanna a sei anni, i giudici del collegio penale hanno riconosciuto una provvisionale da 18mila euro alla vittima, 48 anni, costituita parte civile e assistita dall'avvocato Stella Pancari e di cinquemila euro al Comune di riferimento, difeso dall'avvocato Marco Linguerri. L'uomo era stato licenziato.

I fatti contestati al 64enne, difeso dall'avvocato Ines Loffredo, vanno dal 20 ottobre al 4 novembre 2021 e si riferiscono a quattro episodi, tre avvenuti in un magazzino comunale e uno al cimitero.

Le indagini della polizia locale sono state coordinate dal pm Manuela Cavallo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA