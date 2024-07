Torna a Rimini 'Le città visibili', rassegna teatro e musica

Torna anche quest'anno a Rimini 'Le città visibili', rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci, giunta alla 12/a edizione, con il sostegno del Comune, della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura. A fare da anteprima al festival saranno due appuntamenti. Il 12 agosto alle 21.30 all'Arena Francesca da Rimini, in collaborazione con Sgr Live, si terrà "Sconcerto d'amore" della compagnia Nando e Maila (Ferdinando D'Andria e Maila Sparapani) che porterà in scena una storia d'amore travagliata attraverso l'ironia e le "acrobazie musicali" di una coppia in disaccordo, un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore. Il 16 agosto alle 21.30 alla Corte degli Agostiniani sarà la volta de "La calda estate", una produzione Le città visibili in collaborazione con Anpi e Comune di Rimini. Lo spettacolo - scritto da Riccardo Tabilio e diretto da Michele Di Giacomo - è dedicato a Mario Capelli, Luigi Nicolò, Adelio Pagliarani, martiri riminesi della Liberazione, a ottant'anni dalla morte.

In scena Lorenzo Carpinelli, Matteo Gatta, Tomas Leardini, Stefano Delvecchio (organetto), Adele Delvecchio (violino).

Il programma riprenderà dal 29 agosto al 15 settembre fra teatro e musica, con artisti come Olivier Dubois, Marta Cuscunà, Gioia Salvatori, Roberto Abbiati e Leonardo Capuano, le compagnie Teatro Sotterraneo, Fanny&Alexander, Kepler-452 e molti altri. Novità di quest'anno sarà la sezione musicale a cura di Supèrfluo, nuovo format ideato da Equilibrista, che debutterà a Rimini nell'ambito de 'Le città visibili' dal 6 all'8 settembre presentando tre concerti sul rooftop del Museo della Città: protagonisti delle serate saranno Ainè, Elasi, Anna Carol.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA