Regioni, su liste attesa bene passo avanti ma restano dubbi

BOLOGNA, 16 LUG - "Bene per tutte le Regioni che sia cambiato l'articolo 2 del decreto sulle liste d'attesa", quello sull'organismo di controllo diretto sulle Asl mentre "sull'efficacia del decreto" per molte Regioni "persistono criticità". Lo dice all'ANSA Raffaele Donini, coordinatore della Commissione Salute in sede di Conferenza delle Regioni e assessore alla Sanità in Emilia-Romagna al termine della riunione della Commissione stessa. I rapporti si distendono, dunque, visto che viene "sminata" l'ipotesi di "ricorso alla Corte costituzionale" paventato dalle Regioni stesse proprio sull'articolo 2.

