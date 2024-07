"Abbiamo presentato tutta la documentazione in Corte d'Appello" ma per indire le elezioni regionali in Emilia-Romagna "non vogliamo andare oltre la prima parte del mese di novembre". Lo ha detto la presidente Irene Priolo in un incontro nella sede della Regione Emilia-Romagna con i media a cui partecipa anche il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, candidato alla presidenza per il centrosinistra.





