Due tappe in Emilia-Romagna per Subsonica con La Bolla Tour

Doppia tappa in Emilia-Romagna per i Subsonica con 'La Bolla Tour', prodotto da Live Nation, che li vede protagonisti dei principali festival estivi e delle venue italiane più suggestive: appuntamento il 19 luglio a Cento (Ferrara), in Piazzale della Rocca, e il 20 a Cattolica (Rimini), all'Arena della Regina. Ospite degli appuntamenti è Ensi che, insieme a Willie Peyote, costituisce gli unici 'featuring' all'interno del disco "Realtà Aumentata", nel brano "Scoppia la Bolla". La tournée nei palazzetti e il tour estivo danno vita live ai brani del nuovo album "Realtà Aumentata", uscito a gennaio: undici canzoni, scritte nell'arco del 2023, che hanno assorbito molta realtà nei suoni, nei ritmi e nelle parole. All'album è seguita la release dell'Ep di "Universo", contenente il singolo originale (quarta traccia di "Realtà Aumentata") e tre remix a cura di Indian Wells, Ivreatronic e del collettivo Bufufer.

I Subsonica sono nati a Torino nel 1996 dall'unione di alcuni esponenti della scena musicale alternativa: Samuel (cantante), Max Casacci (produttore e chitarrista), Boosta (tastierista), Ninja (batterista) e Vicio (bassista), che ha sostituito Pierfunk dal 1999. La band, influenzata da ritmi underground e linguaggi sonori sperimentali, ha rivoluzionato la scena e creato un sound riconoscibile, coniugando suoni elettronici, incisività melodica italiana e grande carica sul palco.



