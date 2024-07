Allerta arancione per temperature estreme su pianure E-R

BOLOGNA, 16 LUG - Allerta di colore arancione per temperature estreme, intorno ai 38 gradi o localmente superiori, nella giornata di domani sulle zone di pianura dell'Emilia-Romagna. A disporla l'Arpae e la Protezione Civile regionale secondo cui sono previste temperature massime superiori a 38 gradi sulla pianura centro-occidentale. L'allerta arancione riguarda, in particolare, la collina, la pianura e la costa romagnola; la collina e la pianura bolognese; la pianura e la costa ferrarese. Disposta invece una allerta gialla, sempre per temperature estreme, sulla pianura modenese e reggiana.

