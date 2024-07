Governance Poll, Guerra di Parma è il sindaco più amato

Tra i sindaci è Michele Guerra (Parma, 63%) il vincitore del Governance Poll 2024, la classifica sul gradimento dei primi cittadini e governatori, realizzata per il ventesimo anno consecutivo dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore.

Dopo Gaetano Manfredi (Napoli), in terza posizione si piazza Michele de Pascale (Ravenna), candidato alle prossime regionali del Pd. Tra i presidenti di Regione a conquistare la prima posizione è Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, 68%) che scavalca Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna, 67%) e Luca Zaia (Veneto, 66%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA