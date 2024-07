Rissa con accoltellamento all'alba in centro a Bologna

BOLOGNA, 14 LUG - Una violenta rissa, con accoltellamento, è accaduta questa mattina all'alba davanti a un bar in centro a Bologna, al Pratello. Coinvolti due giovani incensurati di 18 e 22 anni e due uomini di 37 anni e 44 anni, entrambi con precedenti. Tutti e quattro sono di origine peruviana, regolari sul territorio e il 37enne, che ha avuto la peggio con 30 giorni di prognosi, è dipendente del bar e stava per iniziare il turno di lavoro. Dei quattro i due ragazzi e il 44enne sono tra loro imparentati, mentre il 37enne è un loro conoscente. Tutti alla fine sono stati denunciati, a piede libero, per rissa aggravata.

La lite, molto animata e violenta, a quanto appreso, è scoppiata per motivi futili, poi degenerata, e si è svolta in due momenti. Dopo un primo scontro il 37enne è entrato nel locale ed è uscito con un coltello avventandosi sul gruppo e ferendo a un braccio il 44enne. A quel punto il figlio e il nipote di quest'ultimo (il 18enne e il 22enne) hanno colpito con violenza il 37enne con cocci di bottiglia di vetro e forse anche con lo stesso coltello. In tre sono finiti in ospedale: il 44enne con ferite a un braccio e prognosi di 14 giorni, il 22enne con 8 giorni e ad avere la peggio è stato il 37enne con 30 giorni per ferite al tronco e alla testa.

Sono intervenuti sul posto tre volanti della Polizia e la Scientifica.

