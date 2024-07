Nuovo consolato di Tunisia a Bologna, incontro col questore

BOLOGNA, 14 LUG - Nei giorni scorsi a Bologna è stato istituito il nuovo consolato della Tunisia, con sede in Viale Aldo Moro, con competenza territoriale sulle regioni dell'Emilia-Romagna e delle Marche. Il Questore della Provincia di Bologna Antonio Sbordone ha incontrato il neo-insediato console, Afif Traouli, per un saluto di benvenuto. Nell'ambito dell'incontro si sono poste le basi per una collaborazione tra le due istituzioni, in considerazione del fatto che nella provincia di Bologna sono presenti oltre 5.000 cittadini tunisini titolari di permessi di soggiorno per motivi di lavoro o familiari, integrati nel tessuto sociale. Tema affrontato anche quello dei minori non accompagnati. "Sul punto - spiega la Questura - in considerazione del fatto che attualmente tra i circa 400 minori stranieri dimoranti nelle diverse comunità di Bologna, circa 100 sono di nazionalità tunisina, è stato assicurato massima disponibilità e impegno da parte del console Traouli nel favorire i contatti dei giovani tunisini presenti nel territorio con le famiglie di origine, al fine di agevolare il sistema di assistenza e tutela degli stessi".

