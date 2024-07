Tre concerti per Fiorella Mannoia 'sinfonica' in Emilia-Romagna

BOLOGNA, 13 LUG - Dopo l'anteprima di 'Fiorella Sinfonica-Live con orchestra', con un doppio evento alle Terme di Caracalla a Roma, il tour estivo di Fiorella Mannoia fa tappa in Emilia-Romagna per tre appuntamenti: il 16 luglio a Palazzo Farnese di Piacenza, il 17 luglio in Piazza Roma a Modena, in occasione delle Notti Ducali, e il 31 agosto all'Arena della Regina di Cattolica (Rimini).

Una nuova avventura per l'artista, iniziata con il ritorno per la sesta volta in gara al Festival di Sanremo con "Mariposa", certificato disco d'oro. Il brano, un vero manifesto per cantare l'orgoglio di essere donna, ha vinto il Premio Sergio Bardotti e il Premio Elsa Morante per il miglior testo, firmato dalla cantante romana insieme a Cheope e Carlo Di Francesco, che sigla anche le musiche con Federica Abbate e Mattia Cerri.

I biglietti per 'Fiorella Sinfonica-Live con orchestra', prodotto e organizzato da Friends & Partners e Oyà, sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

