Incidenti nella notte in A13 e A1, due camion ribaltati

BOLOGNA, 13 LUG - Notte di incidenti in A13 e A1 in Emilia-Romagna. Poco dopo le 3 sulla A13 Bologna-Padova in direzione Nord, all'altezza del chilometro 31, un camion è uscito fuori strada e l'autista è rimasto ferito, non in pericolo di vita. Sono intervenuti Polizia Stradale, 118, personale Autostrade e i vigili del fuoco, anche con autogru da Ferrara.

Un altro incidente si è verificato quasi contemporaneamente, alle tre e mezzo di notte, sulla A1 Milano-Napoli dove un mezzo pesante che trasportava ferro, all'interno di un cantiere, si è ribaltato all'altezza del chilometro 206, causando la chiusura del tratto Sasso Marconi nord e Sasso Marconi verso Firenze per circa cinque ore. La riapertura solo in mattinata con code e disagi. Sul posto hanno lavorato i soccorsi sanitari, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 3/a Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA