Cane pitbull su treno regionale, recuperato dalla Polizia

BOLOGNA, 13 LUG - È salito sul treno per Bologna alla stazione di Anzola dell'Emilia e a bordo non è passato inosservato: il "pendolare" era un giovane cane American pit bull terrier, segnalato da una viaggiatrice che l'ha preso in custodia fino alla stazione del capoluogo emiliano. Qui l'animale è stato affidato alla Polizia ferroviaria. Gli agenti, dopo essersi assicurati che l'animale fosse in buone condizioni, hanno preso contatti con il canile municipale di Anzola dell'Emilia che si è preso cura del pitbull. Dal microchip del cane è stato possibile risalire alla proprietaria che, avvisata del ritrovamento, ha potuto ricongiungersi col suo animale.

