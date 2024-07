Al cardinale Matteo Zuppi il Premio Giorgio La Pira 2024

E' il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il vincitore dell'edizione 2024 del premio nazionale "Giorgio La Pira - Città di Cassano".

A renderlo noto è il presidente del Centro studi "Giorgio La Pira" di Cassano allo Ionio, Francesco Garofalo.

Il riconoscimento nazionale, dedicato al 'sindaco santo' di Firenze, viene assegnato ogni anno a personalità che si sono contraddistinte per il perseguimento del bene comune nel solco dell'opera e dell'azione di Giorgio La Pira. Nelle precedenti sette edizioni sono stati premiati il vicario generale emerito del Santo Padre per la Diocesi di Roma, Cardinale Camillo Ruini, Salvatore Martinez, presidente nazionale del Rinnovamento dello Spirito Santo, il cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Perugia - Città della Pieve, monsignor Francesco Savino, Vescovo di Cassano allo Ionio, il Patriarca di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, il procuratore, Nicola Gratteri, l'Abate dell'Abbazia di San Miniato al Monte, padre Bernardo Gianni.

La cerimonia di conferimento del premio è in programma il prossimo 24 luglio, nella Basilica Cattedrale di Cassano allo Ionio. A fare gli onori di casa, sarà il presule della diocesi cassanese e vice presidente della Conferenza episcopale italiana, monsignor Francesco Savino.

"Una presenza importante - ha detto il vescovo di Cassano allo Ionio in riferimento al presidente della Cei - per il nostro territorio. Una bella pagina di chiesa e di crescita culturale. La sua presenza ci incoraggerà sempre più a mettere in pratica il ministero di Papa Francesco che è il ministero della convivialità delle differenze, dove le differenze non sono un problema ma una ricchezza e una risorsa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA