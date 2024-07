Regionali: direzione Pd E-R vota all'unanimità su De Pascale

BOLOGNA, 12 LUG - La direzione regionale del Pd dell'Emilia-Romagna, riunitasi questo pomeriggio nella sede di via Andreini a Bologna, ha votato all'unanimità la candidatura del sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, per le prossime elezioni regionali. La decisione - cui mancava soltanto l'ufficialità - è arrivata dopo quasi tre ore di riunione, con oltre 20 interventi da parte dei partecipanti. Al suo arrivo, De Pascale era già stato accolto con applausi, sorrisi e selfie dai componenti della direzione. Il primo passo, per il sindaco di Ravenna, sarà quello di mettersi al lavoro per costruire "una coalizione larga".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA