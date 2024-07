Parigi 24: Manfredi, 'Italvolley alle Olimpiadi per il massimo'

Il 18 luglio, l'Italvolley maschile disputerà l'ultima amichevole prima delle Olimpiadi di Parigi: a Bologna gli azzurri di Fefè De Giorgi sfideranno l'Argentina al Paladozza. In palio il Trofeo Brusi, dedicato alla memoria di uno dei dirigenti più vincenti del volley italiano.

A presentare la manifestazione, nella sede della Regione Emilia Romagna, il presidente della Federvolley italiana Giuseppe Manfredi: "E' stato un dirigente illuminato, mi ha consigliato di prendere Velasco e con Julio abbiamo rimesso in piedi la nazionale femminile: abbiamo due nazionali forti, che andranno alle Olimpiadi per cercare di fare il massimo, come l'Italia, federazione di riferimento nella pallavolo, deve sempre cercare di fare in ogni manifestazione. Ci proveremo". Alla presenza del capo della segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna, Giammaria Manghi, dell'assessora allo Sport del Comune di Bologna Roberta Li Calzi e della direttrice della comunicazione di Bper, Serena Morgagni, è stato ufficializzato anche il nuovo partner di Fipav Bper: "E' una partnership importante" ha detto Manfredi, che ha poi dato una notizia: "Stiamo parlando con Emilia Romagna e con Bologna: in virtù dell'accordo in essere tra Regione Emilia Romagna e Fipav vogliamo portare gli Europei 2026 in maniera corposa da Emilia Romagna e a Bologna e Bper sarà fondamentale per questo grande evento. Ne stiamo parlando anche con l'assessora allo sport di Bologna Li Calzi".



