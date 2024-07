Disabili, da E-R fondi per 1.200 giovani tra scuola e lavoro

BOLOGNA, 12 LUG - La Regione Emilia-Romagna punta a garantire ai giovani con disabilità la possibilità di potersi affermare nel passaggio dal mondo dello studio a quello del lavoro. Lo fa stanziando cinque milioni e mezzo per sostenere 33 progetti volti all'accompagnamento di circa 1.200 giovani. Si tratta di interventi e percorsi formativi a carattere orientativo, fruibili in modo individualizzato, personalizzato e flessibile. In tutte le province. "L'obiettivo è quello di rispondere ai bisogni dei giovani con disabilità - spiega l'assessore regionale alla Formazione e al Lavoro, Vincenzo Colla - mettendo in campo tutte le sinergie progettuali necessarie tra gli istituti scolastici, i servizi socio-sanitari che li hanno in carico, le loro famiglie, le imprese, le associazioni e gli enti di formazione professionale accreditati, valorizzando anche il contributo della cooperazione sociale".



