Cartoon Club compie 40 anni e torna a Rimini in formato 'XL'

'Cartoon Club', il Festival del fumetto, dei games e del cinema d'animazione compie 40 anni e torna a Rimini dal 15 al 21 luglio in formato "XL" con un centinaio di ospiti nazionali e internazionali, tra cui Junichi Hayama, Vittorio Giardino, Simone Massi, Silver, Luca Enoch, Pietro Ubaldi, Fabrizio Mazzotta, Il Baffo, Cavernadiplatone, Cristina d'Avena, Giorgio Vanni. Oltre ai 200 cortometraggi in animazione provenienti da tutto il mondo, il Festival sarà affiancato, come di consueto, da Riminicomix, con la sua mostra mercato, e poi concerti, spettacoli, incontri, concorsi e cosplay convention in diverse location della città, da piazza Malatesta all'Arena Francesca da Rimini, passando per Piazzale Fellini, Biblioteca Gambalunga, Corte degli Agostiniani, Musei della Città e Augeo Art space, fino ad arrivare alla spiaggia.

Il tema centrale di questa edizione è "No War: Cinema d'Animazione e Fumetti contro la Guerra". In programma anche sei anniversari per celebrare altrettanti personaggi che hanno fatto la storia dell'animazione e del fumetto: Paperino (90 anni), Mafalda (60 anni), Lupo Alberto, Hello Kitty, il Grande Mazinga (50 anni) e Ken il Guerriero (40 anni della serie animata). In particolare il Festival dedica una serie di iniziative a Mafalda, la creatura sagace e ironica nata dalla matita di Quino. Assegnati inoltre due premi alla carriera: per il cinema d'animazione a Simone Massi, uno dei più grandi animatori indipendenti italiani a livello internazionale, con all'attivo 800 premi vinti, inclusi un David di Donatello e quattro Nastri d'Argento; per la letteratura a fumetti a Vittorio Giardino, i cui lavori sono tradotti in 14 lingue e pubblicati in 18 Paesi, al quale Cartoon Club dedica una mostra personale - allestita nella galleria Augeo Art Space e visitabile fino al 18 agosto - con un'ampia selezione di tavole originali che ripercorrerà la sua carriera. La serata di premiazione si terrà alla Corte degli Agostiniani il 20 luglio, con un evento speciale dedicato a un'icona della musica italiana come Vince Tempera, compositore di canzoni e colonne sonore per il cinema, ma anche autore di sigle per cartoni animati.



