Regionali: De Pascale, 'Pd mi ha chiesto la disponibilità'

BOLOGNA, 11 LUG - "Domani il Partito Democratico discuterà e avanzerà una proposta a tutta la coalizione, perchè è fondamentale che ci sia rispetto e pari dignità di un campo largo che è fatto dalle forze politiche del centrosinistra, ma che deve essere anche aperto alla rete di liste civiche e diciamo chiaramente non dobbiamo nasconderci, si sta discutendo e mi è stato chiesto di mettere a disposizione l'esperienza e il lavoro fatta in questi anni". Lo ha detto il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, in merito alla sua possibile candidatura per le prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna. De Pascale ha parlato dopo un incontro con il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. "Per me l'esperienza di Bologna, di Matteo è fondamentale quindi prima di fare la Direzione, prima discutere, ho chiesto a lui di confrontarci su alcuni temi importanti per Bologna e ciò che è importante per Bologna è importante per tutta l'Emilia-Romagna. In questi anni - ha sottolineato - abbiamo lavorato fianco a fianco da sindaci con grande sintonia e quindi prima di partire, di valutare, poi domani si deciderà, per me era fondamentale avere ben chiaro tutte le priorità che Bologna ha in mente, tutti i temi aperti sulla città, perchè ripeto se sono temi importanti per Bologna sono temi importanti per l'Emilia-Romagna".



