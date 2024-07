Italo Cucci festeggia 85 anni a Bologna con Pupi Avati

La rassegna dell'estate bolognese 'Sotto le stelle del cinema' festeggia gli 85 anni del giornalista Italo Cucci, sabato 13 luglio alle 21.45 in piazza Maggiore: sarà lo stesso Cucci a presentare, assieme ad Antonio e Pupi Avati, il film 'Ultimo minuto', diretto da Pupi Avati, scritto assieme a Cucci e interpretato da Ugo Tognazzi.

In apertura di serata, 'Elogio della follia nel gol' di Giorgio Comaschi: Comaschi - frequentatore del Bologna fin da bambino, prima come calciatore mai sbocciato, poi aiutando il babbo fotografo a scattare immagini dietro alla porta, più tardi come giornalista sportivo - ha realizzato questo cortometraggio con il capitano del Bologna Lorenzo De Silvestri e il portiere Federico Ravaglia per raccontare le sensazioni più intime e profonde che suscita il momento del gol, realizzato o, nel caso dell'estremo difensore, negato.

"La mia collaborazione con Pupi e Antonio nacque con il jazz", ricorda Italo Cucci. "Nel senso che già conoscevo Ciccio Foresti e Alberto Alberti che mi fecero venire voglia di abitare a Bologna nel 1959, quando ancora facevo avanti e indietro da Rimini a Bologna, sperando di entrare al 'Carlino'. Poi mi trasferii sotto le Due Torri nel 1960, debuttai sul 'Carlino' con un pezzo in memoria dell'amico Fred Buscaglione. Frequentavo la scena jazz e andavo ad ascoltare Pupi quando suonava con la Rheno Dixieland Band. Successivamente arrivò il cinema e raccontai la cronaca sul set della 'Casa dalle finestre che ridono'. Dopo Bologna ci siamo ritrovati a Roma, a casa di Pupi, in via del Babuino, quando ero al Corriere dello Sport, e con Pupi e Antonio abbiamo scritto 'Ultimo Minuto'".



