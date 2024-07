Caso Golinucci, raccolta di firme per il 'no' all'archiviazione

Il 13 luglio alle 10 a Ronta di Cesena, nel parco 'il giardino di Cristina' l'associazione Penelope Emilia-Romagna, con Marisa degli Angeli, madre di Cristina Golinucci e l'avvocato Barbara Iannuccelli "attendono la cittadinanza per la raccolta firme per dire No all'archiviazione del caso della 21enne scomparsa nel 1992.

Nelle scorse settimane la Procura di Forlì ha chiesto per la decima volta l'archiviazione delle indagini e la famiglia si è opposta. E' stata lanciata su Change.org anche una petizione on line per firmare contro l' archiviazione. Nell'appello si legge: "Cristina Golinucci era una giovane ragazza di 21 anni. Il primo settembre 1992 si reca al Convento di Cesena con la sua auto verso le 14. Da allora, Cristina è scomparsa e i suoi familiari non hanno avuto alcuna risposta nei 32 anni successivi. Un dolore inconcepibile reso ancora più amaro dal continuo dubbio e dalla mancanza di giustizia".

Ora "c'è una richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, nonostante molti aspetti del caso debbano essere ancora approfonditi. Non possiamo permettere che questo accada. Ogni caso irrisolto è una ferita aperta per la società, una mancanza di rispetto per le vittime e i loro familiari".



