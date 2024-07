Carceri: Cgil, a Bologna ai nuovi detenuti lenzuola di carta

BOLOGNA, 11 LUG - Incendi innescati per protesta, eccessi di assunzione di farmaci con ricoveri in ospedale, detenuti che abitualmente pretendono le sigarette dagli ispettori in servizio e un sovraffollamento ormai non più gestibile, con 845 persone. Inoltre, mancano le lenzuola e ai nuovi entrati vengono fornite di carta. Sono alcune delle situazioni segnalate della Fp Cgil al Provveditorato per l'amministrazione penitenziaria per Emilia-Romagna e Marche, relative al carcere di Bologna.

Il sindacato parla di un istituto "completamente fuori controllo" con "eventi critici che si susseguono a ritmo vertiginoso" e la penitenziaria "in balia delle pretese sempre più assurde dei ristretti". "Tra le questioni più incresciose occorre anche segnalare che qualche detenuto sottoposto all'isolamento disciplinare pretenda di passare intere giornate fuori dalla propria camera creando continue situazioni di criticità e che ogni sua richiesta venga subito esaudita, compreso di poter parlare direttamente con il comandante di reparto".

"Per l'ennesima volta chiediamo all'Amministrazione di mettere in campo interventi seri e risolutivi per creare condizioni minime di vivibilità per la popolazione detenute e condizioni di lavoro dignitose per il personale di Polizia Penitenziaria", conclude Salvatore Bianco per la Fp Cgil.

