Bologna: ecco Holm "sogno le notti europee in rossoblù"

Dall'Atalanta al Bologna, sarà sempre Champions League e sulla carta con un ruolo da protagonista. Si presenta così Emil Holm, nuovo terzino destro del Bologna. Era all'Atalanta di Gasperini, che non lo ha riscattato. E' approdato al Bologna per sette milioni e va bene così: "Sono molto contento di essere qui". Nessun rancore: "Gasperini mi ha insegnato a essere un professionista e a gestire i momenti.

Bologna è una grande piazza. Quando ho sentito dell'interesse ero molto eccitato dell'opportunità, si tratta di un buono step per la mia carriera. Ho già parlato con il mister che mi ha detto di continuare ad allenarmi come so fare. Quando giochi in Europa finisci per giocare molto e allenarti poco. La gestione, tra riposo e lavoro è fondamentale".

Il tutto in vista delle notti europee, ma pure di una stagione che nelle ambizioni a Casteldebole vogliono che confermino la squadra nella lotta per l'Europa: "Le partite in Europa hanno fatto sempre storia a sé e per quelle bisogna avere un'attenzione diversa". Lo attende anche un'avventura nuova.

Dopo Bergamo, Bologna. "Il calcio è così: quando si chiude una porta un'altra si apre. Sono molto contento di essere qui e non penso molto a ciò che è passato. Mi interessa solo lavorare duro col Bologna e ottenere grandi cose. Anche perchè la musica della Champions l'ho sempre sognata, è la più bella esperienza che un giocatore può desiderare. Non vedo l'ora di viverla a Bologna, che lo scorso anno è stato avversario difficile da arginare con giocatori di grande qualità".



