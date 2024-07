Regionali: Colla lancia De Pascale in E-R, 'ottimo talento'

"Da assessore regionale ho fatto una legge per attirare e trattenere i talenti. Una legge che non ho fatto per me, ma sempre per guardare ai talenti che abbiamo, per guardare al futuro, anche in politica. E Michele è un ottimo talento". Con queste parole, riportate dall'edizione online del Resto del Carlino, l'assessore allo sviluppo economico di Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla lancia il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, verso la candidatura alla guida della Regione per il centrosinistra. Anche il nome di Colla, insieme a quello di De Pascale, era ritenuto tra i più probabili per ambire al post Bonaccini.

L'endorsement è arrivato al Palacongressi di Rimini, nel corso di un incontro di Confartigianato. Al Resto del Carlino ha detto che "con De Pascale c'è grandissima stima" e anche "affinità politica". De Pascale si è dichiarato "a disposizione del partito e della segretaria" e ha detto che il suo primo impegno, se dovesse correre per i vertici Viale Aldo Moro sarebbe "sulla salute pubblica, un impegno civile e morale".





