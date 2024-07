Ragazzina 13enne si tuffa e non riemerge in piscina, è grave

Una ragazzina reggiana di 13 anni si trova ricoverata in Rianimazione, prognosi riservata, all'ospedale Maggiore di Parma, dopo un soccorso di emergenza al centro sportivo 'Le Piscine' di Guastalla, nella Bassa reggiana, questa mattina.

La ragazzina, che si trovava in piscina col campo estivo parrocchiale di Poviglio, si è tuffata nell'acqua intorno alle 10, ma non è riemersa subito. I bagnini sono prontamente intervenuti, ma la 13enne si trovava priva di sensi ed è stato necessario l'utilizzo del defibrillatore. L'adolescente è poi stata portata in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma dove si trova ricoverata in gravissime condizioni.

