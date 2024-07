G7: computer quantistico in azione, dimostrazione ai ministri

Nuove tecnologie e le potenzialità del quantum computing sono state tra i protagonisti della prima giornata del G7 Scienza e Tecnologia in corso al Tecnopolo di Bologna. Questa mattina i ministri del G7 hanno assistito a una dimostrazione della potenza del computer quantistico, tenuta dal professore dell'Università di Bologna e responsabile della redazione della Strategia nazionale sul Quantum, Tommaso Calarco.

I ministri e i delegati hanno potuto vedere con quanta rapidità sia possibile effettuare l'analisi di alcune molecole e verificarne in tempo reale la tossicità. In pochissimi secondi, grazie all'enorme potenza di calcolo, si può stabilire l'utilità delle molecole per lo sviluppo di nuovi farmaci. Prima dello sviluppo dei supercalcolatori, l'unico modo per farlo erano i test sulle persone con anni e anni di esperimenti, è stato spiegato. Con un supercomputer si possono calcolare alcune di queste proprietà in mesi di tempo. I computer quantistici, invece, hanno il potenziale di ridurre questi calcoli a pochi minuti, risparmiando tempo, energia ed esperimenti clinici.





