Contraffazione di vini Doc, 12 indagati dal Nas a Piacenza

BOLOGNA, 10 LUG - Dodici persone e due aziende vitivinicole della Provincia di Piacenza sono finite sotto indagine da parte dei carabinieri del Nas di Parma per un'ipotesi di contraffazione di vini Doc, Igt e varietali (quelli per i quali è possibile indicare in etichetta il vitigno e l'annata di produzione, senza alcuna indicazione territoriale). Le indagini, avviate nel 2020, hanno consentito di scoprire un gruppo che attraverso la falsificazione dei registri elettronici di cantina e la falsa attestazione, da parte di pubblici ufficiali incaricati della certificazione di idoneità dei vini, effettuava la relativa attribuzione della 'Doc'. Sono emersi accordi attraverso i quali gli indagati, titolare, dipendenti e collaboratori liberi professionisti delle due aziende, in concorso con tre pubblici ufficiali appartenenti a un ente di certificazione di qualità dei vini (società incaricata dall'allora ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali), hanno prodotto, imbottigliato e commercializzato vini attribuendo illecitamente la denominazione di origine e specificità protette, in particolare quelle dei 'Colli Piacentini Doc", 'Gutturnio Doc", 'Ortrugo dei Colli Piacentini Doc"', in assenza dei requisiti previsti dai disciplinari di produzione. Sono stati sequestrati circa 60mila litri di vino.

La Procura di Piacenza ha recentemente notificato, ai 12 indagati e alle due aziende vitivinicole, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, contestando a vario titolo i reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, frode nell'esercizio del commercio e falsi.

