Alla mostra di Venezia l'archivio dei cartelloni di Ballester

Dal 29 agosto al 7 settembre la filiera creativa 'Ferrara La Città del Cinema' sarà alla Mostra d'arte cinematografica di Venezia con 'Anselmo Ballester.

Nascita di un archivio' a cura di Luca Siano, rassegna dedicata a un pioniere e maestro del cartellonismo cinematografico famoso in tutto il mondo.

"Si tratta di una prima esposizione pensata proprio per presentare l'archivio nato quest'anno", spiega Siano che è anche ideatore e responsabile del progetto. In parete ci saranno manifesti, fotografie dell'artista, rarissimi bozzetti originali e disegni preparatori. "Sarà un viaggio all'interno dell'archivio, il pubblico potrà scoprire l'iter progettuale completo di alcune opere, dallo schizzo al manifesto finale.

Saranno esposti molti materiali diversi tra loro; presente anche un omaggio alla città di Venezia".

Un percorso cronologico che va dai primi del Novecento fino agli anni Cinquanta del secolo scorso. L'artista lavorò a numerosi film divenute poi pietre miliari del cinema, tra questi ci saranno sicuramente materiali legati a 'Ombre rosse' di John Ford, 'Il grande caldo' di Fritz Lang e 'Signora per un giorno' di Frank Capra. Tra le particolarità un disegno a carboncino del 1910 realizzato da Ballester all'età di 13 anni e ad oggi inedito. Entusiasta anche Stefano Muroni, presidente di Ferrara La Città del Cinema, che afferma: "Un passo in avanti verso la valorizzazione di un patrimonio unico. Siamo onorati di poter collaborare con la famiglia Ballester e con le Giornate degli Autori. Compito della nostra filiera creativa è formare nuovi professionisti ma anche tutelare e promuovere la memoria e i grandi del passato. Il percorso intrapreso va esattamente in questa direzione".



