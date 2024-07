Regionali: Ugolini in campo in E-R, 'farò una proposta civica'

BOLOGNA, 08 LUG - "Sono stata per due mesi in silenzio quando è uscito sui giornali il mio nome come possibile candidata alla presidenza della Regione e mi sono decisa a parlare solo ora perché ho capito che ci sono le condizioni per costruire un progetto civico che cambi il modo di pensare al governo della nostra Regione". Lo ha detto Elena Ugolini, preside del liceo Malpighi di Bologna, già sottosegretaria del Governo Monti, che nei giorni scorsi è stata indicata da notizie di stampa come ipotetica candidata per il centrodestra alle prossime regionali in Emilia-Romagna.

A margine di un'iniziativa della Camera penale contro i suicidi in carcere, in piazza Galvani a Bologna, Ugolini ha annunciato l'intenzione di scendere in campo con un progetto civico, senza riferimenti espliciti a forze che la sostengono.

"Farò una proposta civica - ha detto - e se il Pd volesse aderire sarei felicissima. Bisogna vedere chi ha il coraggio di mettere in discussione alcuni metodi, processi e modalità di gestione del potere".

