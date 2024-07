Podcast-inchiesta sulla 'OnlyFans economy' vince il Pod Award

PIACENZA, 08 LUG - "Comprami", podcast inchiesta sulla 'OnlyFans economy' scritto da Daniele Vaschi e Andrea Franceschi e prodotto dal Sole 24 Ore, si è aggiudicato il riconoscimento per il miglior Podcast dell'Anno, conferito a Piacenza dalla giuria de Il Pod-Italian Podcast Awards e selezionato tra i vincitori delle 18 categorie in gara.

L'evento, alla terza edizione, è stato organizzato dai filosofi e scrittori, fondatori del progetto di divulgazione culturale Tlon, Maura Gancitano e Andrea Colamedici, con la direzione artistica dell'autore e produttore di podcast Fabio Ragazzo.

"Come organizzatori di questo premio - hanno commentato - siamo felici che questo riconoscimento vada a un'inchiesta che ha letteralmente dato voce a al mondo inesplorato dei social media del sessom del quale oggi si parla tanto ma ci si interroga raramente".

'Racconti da Gaza', podcast dedicato alle storie dalla Striscia e dalla Cisgiordania del reporter Valerio Nicolosi, ha ricevuto il Premio del Pubblico Amazon Music, mentre 'Troubles-Una storia irlandese', podcast documentario di Samuele Sciarrillo che racconta le battaglie indipendentiste dell'Ira negli anni '90, è stato insignito il premio per il miglior Podcast Indie 2024.

Il Premio Piacenza, novità di questa edizione e dedicato ai podcast rivelazione, è stato conferito a due produzioni: 'Wild Baricco', conversazione tra lo scrittore Alessandro Baricco e il giornalista de Il Post Matteo Caccia, e 'Cineastri', prodotto di Audible che, attraverso le voci di Adrian Fartade e Luca Perri, offre un inedito punto di vista sui grandi titoli della settima arte a tema "astrale". Un riconoscimento speciale, come Storia del Podcast Italiano, è andato a 'Morgana' di Michela Murgia, la scrittrice scomparsa lo scorso anno, e Chiara Tagliaferri, che ha ritirato il premio insieme a Rossana De Michele. Sono inoltre stati premiati i migliori podcast delle 18 categorie tematiche in concorso, selezionati tra 136 finalisti. L'edizione 2025 si terrà dal 9 all'11 maggio.

